Isabelle Autissier évoque ses engagements et l'optimisme avec lequel elle milite. Présidente du WWF France, elle a fait de l'environnement son combat pour la vie.

Isabelle Autissier © Radio France / Antoine Vandeville

Première femme navigatrice à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire, Isabelle Autissier est ingénieure agronome, et son dernier roman « Oublier Klara » est paru chez Stock en 2019. Lors de ses expéditions en mer, elle voit et éprouve la fonte des glaces, la montée des eaux, le déclin de la biodiversité ainsi que la pollution marine.

Je suis scientifique et c’est de là que je tire cet engagement en grande partie

Présidente de la WWF France, Isabelle Autissier s’appuie sur sa qualité de scientifique pour observer le réchauffement climatique et évaluer les atteintes portées à la planète par l'activité humaine. Notre invitée insiste également sur l'extrême vulnérabilité des populations les plus modestes, touchées par les bouleversements environnementaux.

Il faut comprendre que l’on ne peut pas exister sans une planète vivante et en bonne santé

Ses engagements et réflexions sont nourris par le voyage, qui conforte selon elle le sentiment d’appartenance à la nature. Elle nous explique de quelle manière les forêts et le corail jouent un rôle tout à fait essentiel, et nous livre pour quelles raisons elle cesse d’utiliser certains produits ménagers.

Karen Yvan, Valère Corréard et Isabelle Autissier © Radio France / Antoine Vandeville

D'autres idées pour demain

L'invitée de l'invité

L'invitée d’Isabelle Autissier est Karen Yvan, coordinatrice de l’association Le Champ des Possibles, qui travaille à la promotion de l’agroécologie en ville, afin de favoriser les liens entre agriculture, environnement et alimentation.

"La dernière fois que..." de Léa Minod

Cette semaine, le reportage de Léa Minod porte sur le thème suivant : « La dernière fois que j’ai utilisé des pesticides», à travers l’exemple de Jean-Pierre qui n’utilise plus de pesticides dans son jardin.

"Dans le rétro" de Camille Dufétel

La chronique de Camille Dufétel, rédactrice en chef d’ID (www.linfodurable.fr) aborde la problématique de l’alimentation responsable, à travers le recours aux circuits courts, et les avantages que cette solution remise au goût du jour permet.