Dans son atelier de Montreuil, Nadja brode et aime raconter des histoires. Au bout de ses doigts, perles précieuses, fils d'or ou de soie, boulons, pièces de monnaie ou d'horlogerie, glissent et se mélangent suivant le fil de son imagination. Plongée dans l'univers de cette brodeuse d'exception.

Nadja Berruyer dans son atelier à Montreuil. © Radio France / Charlotte Perry

Depuis qu'elle a découvert la boîte à couture de sa mère, un dimanche de pluie, Nadja n'a jamais cessé de broder. Elle se souvient de s'être amusée ce jour-là, et se souvient aussi que cela a toujours été facile pour elle de manier le fil et l'aiguille.

Nadja crochette des perles ou des paillettes sur le dessin de sa broderie. / Aurélie Martin

Elle commence par travailler un peu dans des ateliers de couture, où un créateur repère ses broderies et lui suggère d'apprendre la technique du Lunéville- une technique de broderie qui consiste à poser une perle ou une paillette à chaque point et qui se pratique sur un métier à broder - très en vogue dans les années folles, mais presque oubliée quand Nadja débute, dans les années quatre-vingt-dix.

Nadja dans son atelier de Montreuil, en train de broder sur son métier. / Aurélie Martin

Elle fait un stage pour se former puis, à dix-neuf ans, rencontre Christian Lacroix pour qui elle fait ses premières broderies professionnelles. Spectacles, cinéma, théâtre, opéra, académiciens, les commandes s'enchaînent. Les créateurs - qui n'y connaissent pas grand chose en broderie, et encore moins en broderie Lunéville - lui laissent une entière liberté.

Travailler comme costumière cela m'amusait beaucoup moins que de faire de la broderie, où là je suis complètement libre. Je suis dans mon atelier, tranquille, je fais ma broderie et je vais la livrer. Pour moi, c'était le grand bonheur plutôt que de travailler chez un patron qui vient toutes les cinq minutes, en me disant "Comment?! Vous n'en n'êtes que là!

Automne, de Nadja Berruyer / Aurélie Martin

Elle alterne commandes et créations personnelles, brode parfois jusqu'à quinze heures par jour sans se rendre compte du temps qui passe, emportée par le rythme de son travail et le cheminement de son imagination. Jusqu'à ce que la douleur envahisse son corps et lui rappelle qu’il est temps de s’arrêter.

Cela n'a pas l'air comme ça, mais c'est très physique la broderie. Le fait de fixer avec ses yeux, tout le corps est en tension, c'est très fatiguant. J'ai eu des moments tragiques... On ne peut pas broder quinze heures par jour, tous les jours.

La femme sur la plage, de Nadja Berruyer / Aurélie Martin

Je trouve toujours magnifique ce que l'on peut faire de nos mains. Ou par nécessité ou juste comme cela, par plaisir. Mais c'est aussi une nécessité le plaisir. C'est nécessaire à l'homme, je pense, de fabriquer de l'inutile indispensable. C'est le rêve, l'inutile indispensable.

Détail de la femme sur la plage,de Nadja Berruyer / Aurélie Martin

A voir, à lire pour aller plus loin:

Nadja Berruyer, brodeuse. Les monstres et babayaga, un film d'Aurélie Martin (Les Mutins de Pangée - 2019)

Nadja Berruyer, les monstres et babayaga, un très beau livre de photographies d'Aurélie Martin, préfacé par Christian Lacroix. (Les Mutins de Pangée -2021)

A écouter (prochainement)