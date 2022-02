Virginie est sage-femme à la maternité des Bluets depuis presque quarante ans. A l'aube de la retraite, elle revient sur cette vie consacrée à accompagner les femmes et sur l'exercice de son métier où les responsabilités sont énormes et la solitude, de tout temps, très grande.

Virginie Gossez est sage-femme à la maternité des Bluets (Paris) depuis presque quarante ans. © Radio France / Charlotte Perry

Depuis l'âge de seize ans, Virginie Gossez sait qu'elle veut devenir sage-femme. Elle a d'ailleurs passé le concours d'entrée à l'école des sage-femmes avant de passer son baccalauréat. Elle obtient le premier en mars 1978 et le second en juin de la même année. Après un an d'exercice en tant qu'intérimaire dans différentes maternités, elle entre aux Bluets en 1982 et y fera toute sa carrière, jusqu'à aujourd'hui.

C'est un métier où on a énormément de responsabilités, et où on est très seule. Aujourd'hui comme hier, on est très seule.

Célèbre pour être à l'origine de l'introduction en France de l'accouchement sans douleur dans les années 1950, avec le Docteur Fernand Lamaze, médecin-chef de la maternité de 1947 à 1957, la maternité des Bluets a une histoire singulière qui s'inscrit dans celle de l'émancipation de la classe ouvrière. Fondée en 1947 par l'Union des Syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie, la maternité des Bluets porte depuis sa création des valeurs humanistes, militantes et féministes, proposant aux femmes de participer aux décisions médicales en les aidant à comprendre les soins qui leurs sont prodigués.

Dans le premier épisode de cette rencontre, Virginie revient sur son histoire familiale, qui n'est pas tout a fait étrangère à son engagement auprès des femmes pour les accompagner dans leurs choix, et sur les évènements marquants de sa longue carrière. Des premiers - et seuls- jumeaux qu'elle a dû faire naître toute seule car le médecin anesthésiste de l'hôpital de Douai, où elle était intérimaire quand elle n'était encore qu'une toute jeune sage-femme, ne s'était pas déplacé, à une nuit de 2003 où le drame est arrivé. Un drame qui la marquera à vie, et qui lui fera ensuite aller en salle de naissance avec "la boule au ventre."

Ça a toujours été un métier difficile, quand même, notre métier. On prend cher. Toutes les sages-femmes ont une histoire. On prend toujours très cher, quoi qu'il arrive.

Femme allaitant. Un dessin de la fille de Virginie, offert à sa maman. © Radio France / Charlotte Perry

