En 2012, Aurélie et Samuel ont repris la ferme familiale à la suite des parents et des grands-parents d'Aurélie. Mais contrairement aux générations précédentes, ils ont fait le choix de ne plus vendre leur lait à Lactalis et de sortir du système industriel duquel il se sentaient "esclaves".

Aurélie et Samuel ont décidé de quitter le système industriel duquel ils se sentaient "esclaves". Avec 3 autres éleveurs ils ont lancé leur marque "Pur Perche" © Radio France / Charlotte Perry

Pour sortir d'un système comme cela, il faut être prêt à tout. Moi je partais du principe qu'il y a des personnes qui ont fait deux guerres, il y a des personnes qui sont mortes pour que l'on ait la liberté aujourd'hui. Par mémoire pour eux, on doit se bouger peu importe les conséquences. Je me sentais prisonnier du système, j'avais l'impression d'être esclave. Donc à partir de ce moment là, j'étais prêt à tout pour en sortir.

Près de la forêt de Bellême, dans le Perche, Aurélie et Samuel élèvent 80 vaches laitières qui pâturent six mois minimum et qui sont nourries sans soja, ni OGM. © Radio France / Charlotte Perry

