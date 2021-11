Troisième épisode de notre rencontre avec Patricia Hyvernat, dans lequel elle revient sur son histoire personnelle. Une histoire qui éclaire les combats qu'elle mène aujourd'hui contre le rejet et l'injustice, et pour préserver l'enfance en apportant sur sa ferme de la joie aux adultes de demain

Patricia a grandi dans un petit village de Savoie, au dessus de Chambéry. Placée à l'âge de deux ans chez des parents nourriciers, suite au divorce de ses parents, elle a vécu en quasi- autarcie dans une petite ferme, où, très tôt, elle a appris à se débrouiller seule et à valoriser le travail.

J'ai grandi sans tendresse, c'est vrai. Mais je me suis servie de la force que mes parents nourriciers m'ont transmise. Très jeune, j'ai appris à me rendre utile. J'ai été particulièrement bien élevée.

A l'adolescence, elle cherche à se rapprocher de ses parents. Sa mère, issue d'une famille de gens du voyage, lui demande d'arrêter l'école pour partir vivre avec une famille de gens du voyage de sa connaissance. Patricia devine que, derrière ce projet, il est question de mariage. Dès qu'elle comprend les intentions de sa mère, elle prend ses jambes à son cou, et s'enfuit.

Elle s'inscrit dans un lycée agricole, où elle est interne. Elle travaille le week-end et les vacances pour se payer un logement et devient monitrice dans un centre équestre, où elle enseigne l'équitation à des enfants handicapés.

Suite au décès prématuré de son conjoint, elle se retrouve seule avec cinq enfants à charge. Pour assumer sa famille, elle fait des ménages et doit souvent travailler double pour que ses enfants ne manquent de rien et vivent une vie d'enfants épanouis.

On a fait du ski, du parachute, de la plongée sous-marine, on est allé en Corse, on a fait plein de choses. Tout ça sans moyens financiers. C'est vrai que je devais travailler double pour que l'on puisse faire tout ça. Mais on l'a fait, c'est l'essentiel. L'enfance, cela se préserve. Les enfants, il faut les protéger, les chérir, ce sont les futurs adultes.