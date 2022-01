En 2019 et 2021, deux éducateurs de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) ont organisé une marche de cinq jours autour du Mont-blanc avec des jeunes sous main de justice. Un séjour auquel Kylian a participé et qui avait pour ambition de permettre à ces jeunes de prendre confiance en eux.

Kylian, 16 ans, a participé à la randonnée organisée par la PJJ. Une véritable épreuve pour lui. © Nadir Dendoune

Kylian a seize ans. Déscolarisé depuis la troisième parce qu'il "n'aimait pas l'école", il vit avec son grand frère et sa maman, qui élève seule ses deux garçons dans un quartier populaire du Val d'Oise. Un quartier que Kylian ne quitte pratiquement jamais. Suivi par un juge des enfants pour des "bêtises" qu'il a commises avant son arrivée à l'UEAJ (Unité Éducative d'Activités de Jour) de Courdimanche (95), il attend son jugement et cherche encore sa voie. Il a envie de faire de la cuisine, alors les éducateurs de l'UEAJ l'emmène découvrir les métiers de la bouche dans un restaurant d'insertion et dans une boulangerie.

Dans cette petite structure d'insertion, les éducateurs de la PJJ se démènent pour trouver à ces jeunes, aux parcours de vie souvent difficiles, des formations ou des emplois et tentent d'élargir leur horizon en leur proposant des activités qu'ils ne connaissent pas. Alors, lorsque Zouaoui et Mehdi, les deux éducateurs qui ont monté le projet, ont proposé à Kylian de partir cinq jours marcher autour du massif du Mont-Blanc, sa maman l'a encouragé à partir. Mais Kylian ne s'attendait pas à une telle épreuve!

Moi au départ, j'ai accepté mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que l'on allait marcher deux ou trois heures par jour. Je ne savais pas que l'on allait marcher huit heures. C'était dur. C'était une épreuve. Je l'ai fait pour me dépasser, mais c'était dur.

C'était beau, mais c'était bizarre. Ce n'est pas comme en ville, il n'y a pas de bâtiments. Que des petits chalets en bois et des animaux. Cela me faisait bizarre d'être à la montagne. Je me disais: il y a deux jours j'étais chez moi, en ville, et là je suis loin de chez moi.

Genèse du projet

L'idée de cette randonnée est née suite à la projection du film "L'ascension". Ami d'enfance de Zouaoui, le réalisateur et journaliste Nadir Dendoune a gravi l'Everest en 2008, sans aucune formation d'alpiniste. De cette expérience est né un livre "Un tocard sur le toit du monde", puis un film "L'Ascension".

En 2019 et en 2021, Nadir a également participé aux deux randonnées autour du Mont-Blanc. Lors du premier séjour, il a suivi le périple de ces jeunes caméra au poing. Un périple qu'il retrace dans le documentaire Petits Pas, qui sortira en février 2022.

Le documentaire de Nadir Dendoune "Petits pas" sera projeté le 4 février 2022 à 20H30 au Cinéma Utopia Stella de Saint-Ouen-L'Aumône (95) 1 Pl. Pierre Mendès France, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

