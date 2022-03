Ancien appelé de la guerre d'Algérie, Benoist Rey, 84 ans, n'a rien oublié des quatorze mois qu'il a passé en Kabylie. Longtemps, les morts et les égorgés ont peuplé ses cauchemars. S'il n'a pas sombré dans la folie, c'est grâce à l'écriture et à la nécessité impérieuse de témoigner à son retour.

Benoist Rey a été l'un des rares soldats du contingent à témoigner dès son retour de la guerre. © Radio France / Charlotte Perry

Enrôlé dans les commandos de chasse, Benoist Rey a toujours refusé de se servir de son arme, par conviction. Il a donc occupé le poste d'infirmier du commando, et soignait aussi bien les fellagas que ses camarades. Infirmier opérationnel, il partait sur le terrain avec les autres soldats avec, sur le dos, un paquetage de vingt-huit kilos.

J'ai calculé, en un an de commando, on a dû faire cinq mille kilomètres. Vous ne me ferez plus jamais mettre une paire de Pataugas. Longtemps, j'ai refusé de marcher.

Quand il n'était pas en opération, Benoist travaillait à l'infirmerie du camp, où il soignait la population civile. Une fois, ses supérieurs lui ont demandé de "retaper" un prisonnier qu'ils avaient torturé afin de poursuivre l'interrogatoire. Benoist et le médecin ont fait le choix de lui administrer une piqure de morphine, pour faire cesser les supplices.

Vous ne pouvez pas imaginer le raffinement des supplices: attacher un homme par les bras et les jambes et lui taper sur la plante des pieds pendant des heures. Le supplice de l'eau, la gégène, les corvées de bois. Quand on est rentrés, il y en a qui ont emporté des oreilles qu'ils avaient conservées dans du formol. Le cuisinier, lui, il chiait dans la gamelle des prisonniers. C'etait l'horreur.

Rentré à Paris fin octobre 1961, Benoist reprend son apprentissage dans une imprimerie. Confronté à l'indifférence et à l'incrédulité de ses congénères, il sombre dans un profond désarroi. En rentrant de l'atelier, tous les soirs, il écrit. Publié en avril 1961 aux éditions de Minuit, « Les égorgeurs » constitue l'un des très rares témoignage de soldat du contingent. Il sera saisi quatre jours plus tard par la censure.

Pendant deux ans, j'ai fait des cauchemars, et toujours le même: chaque nuit, je voyais des égorgements, des corps sans tête. J'avais l'impression d'être un mort-vivant, j'étais odieux, limite violent. On ne peut pas imaginer la colère qui m'habitait à l'époque, et surtout l'incompréhension. C'était cela qui me mettait en colère. Personne ne me croyait, les gens refusaient l'évidence. Il fallait que je témoigne pour essayer de me guérir de cette saloperie et parce que la guerre n'était pas finie. Il fallait que je dise ce qui se passait.

Le 18 mars 1962, les Accords d'Evian instaurent le cessez-le-feu. L'indépendance de l'Algérie est proclamée au mois de juillet. En septembre 1962, Benoist retourne en Algérie, à Texena, le village où il était stationné pendant la guerre. Il y retrouve ses camardes Algériens, dont un homme qui avait été fait prisonnier et à qui Benoist avait sauvé la vie en le portant sur son dos.

Cet homme-là, je l'avais porté sur mon dos pendant des kilomètres. Mes camarades étaient prêt à l'égorger. Je l'ai retrouvé en 1962 au village, et vraiment, cela a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. On s'est tombé dans les bras comme deux frères. Cela a été des retrouvailles formidables. Je ne l'oublierais jamais.

