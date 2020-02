Au cours de l'hiver 2018, Dominique Régeard, le maire de Lion-sur-Mer, a décidé d'ouvrir un local pour héberger des migrants, bien que l'accueil ne fasse pas parti des compétences d'un maire. Suite à la plainte d'une habitante, la décision a été annulée. Ce qui n'a pas empêché le maire de recommencer cet hiver.

Située sur la côte de Nacre, la petite commune de Lion-sur-Mer, 2 400 habitants, est à 5 km du Port de Ouistréham d'où partent les ferries à destination de l'Angleterre. Au cours de l'hiver 2018/2019, ils étaient environ 150 jeunes migrants, en provenance majoritairement du Soudan, à tenter par tous les moyens de monter à bord d'un camion pour traverser la Manche en bateau. Dernière étape d'un long et périlleux voyage, auquel Dominique Régeard, le maire de Lion-sur-Mer, a voulu donner un peu de répit en ouvrant un hébergement communal pour leur permettre de dormir au chaud la nuit pendant la période hivernale.

Mais une habitante de la commune a porté plainte au Tribunal Administratif de Caen contre le maire pour "excès de pouvoir" car l'accueil des migrants est une compétence exclusive de l'Etat. Le 16 juillet 2019, et alors que les migrants n'étaient plus logés sur la commune depuis trois mois, le Tribunal Administratif a donc annulé la décision du maire, sans toutefois condamner ce dernier.

Au mois de novembre, Dominique Régeard a donc décidé d'ouvrir à nouveau ce local pour l'hiver, en faisant voter, cette fois, la délibération devant le conseil municipal. N'étant pas légale, la préfecture lui a demandé de retirer cette délibération. Ce qu'il n'a pas fait...

Alors, oui, on nous a bien réduit nos moyens budgétaires. Il nous reste donc ce pouvoir, dès lors qu'on en a la volonté. Je me suis dit "je vais le faire, parce que je peux le faire". J'ai mis la volonté au-dessus du droit. Tant que je serais là, et tant qu'il y aura un besoin, je le ferai. C'est tout.