A 30 ans, Numa a suivi un parcours exemplaire. Élève brillant, il a obtenu son bac avec mention très bien. Suivent assez naturellement une prépa commerce, puis HEC et enfin un travail dans un des plus gros cabinets d’audit. Mais un beau jour, il a fait le choix de tout quitter pour devenir prof de collège, à Sarcelles.

Issu de la classe moyenne rennaise, Numa était un peu "l'intello de service" de sa famille. Enfant, il adorait l'école et a toujours obtenu de brillants résultats. Parce qu'il était bon élève, ses professeurs l'ont orienté vers les filières d'excellence: Baccalauréat scientifique et Abitur sciences humaines, classes préparatoires en commerce, puis HEC. Numa a suivi les rails sans jamais véritablement se poser de questions. A 24 ans, il rejoint le cabinet d'audit EY (Ernst & Young). Parce qu'il aimait les chiffres, mais aussi parce c'était très rémunérateur et qu'il lui fallait rembourser son prêt étudiant. Il y restera cinq ans.

A 29 ans, Numa est manager chez EY. Il gagne très bien sa vie, et a pratiquement terminé de rembourser son prêt. Pour lui, l'étape suivante serait logiquement de devenir directeur, avec des revenus encore bien plus confortables. Mais suite à une rencontre, il décide de tout plaquer pour devenir professeur de français dans un collège.

C'est un peu par hasard, au mariage d'une amie, je discute avec une fille qui est devenue enseignante de français en collège. Une discussion totalement anodine. Et puis le soir, je n'arrêtais pas d'y penser. Et je n'ai pas arrêté d'y penser tout un mois. Et à la fin du mois suivant j'avais décidé que j'allais faire ça.

Depuis septembre 2020, Numa enseigne les Lettres modernes dans un collège REP de Sarcelles.

Merci à l'association Le Choix de L'Ecole, qui a formé et accompagne Numa dans sa reconversion professionnelle.