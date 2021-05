Dernier épisode de notre rencontre avec le docteur Félix Akiyo, médecin de campagne à Saint-Août, un petit village de 830 âmes en plein cœur de la campagne berrichonne. Une terre profondément empreinte de croyances en la sorcellerie et en la magie, que le docteur Akiyo a cherché à comprendre et à expliquer.

A presque 77 ans, le docteur Akiyo continue d'exercer la médecine, poussé par une soif de comprendre les lois de la nature. © Radio France / Charlotte Perry

Il y a plus de quarante ans, mon voisin est venu me voir pour un problème de sciatique. Il me rencontre un jour et me dit: "tu sais, Félix, se ne sont pas tes traitements qui m'ont guéri. Je suis allé voir un rebouteux." Ça m'a mis une claque. Je me suis dit, il faut aller voir ces gens là pour essayer de comprendre.

Après ses études de médecine générale, le docteur Akiyo se forme donc aux médecines douces: acuponcture, auriculothérapie, sophrologie, médecine manuelle, homéopathie et, plus récemment, chromatothérapie - le traitement par les couleurs. Persuadé que tous les maux ne se soignent pas à coup de médicaments, il remet en question une médecine purement "matérialiste", qui ne prend pas en considération l'esprit et l'énergie qui fait se mouvoir la matière.

Après ses études de médecine générale, le Docteur Akiyo s'est formé aux médecines douces: homéopathie, acuponcture, auriculothérapie, médecine manuelle, sophrologie, chromatothérapie, pour chercher à comprendre le lois de la nature © Radio France / Charlotte Perry

Quand on dit que quelqu'un fait de la magie, c'est parce qu'il connait certaines lois naturelles que l'autre ne connait pas. On peut tout expliquer. Quand vous connaissez les tenants et les aboutissants, vous arrivez à faire ce qu'ils appellent des "miracles", ou de "la magie": ce sont des lois de la nature que l'on applique. C'est aussi simple que cela.

Et lorsqu'il arrive que certains patients viennent le voir pour se faire "désenvouter", dans 98% des cas, le docteur Akiyo arrive à démonter ces "intoxications mentales". Et dans les 2% de cas restants, il leur dit d'aller voir des "spécialistes", encore bien présents dans la région.

