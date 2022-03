Un kilomètre et demi sépare les deux lieux à Paris. Tout semble opposer le Jamel Comedy Club et la Comédie Française. Et pourtant. A bien écouter les deux patrons, Jamel Debbouze et Eric Ruf, les points communs entre leurs deux théâtres sont nombreux.

Rendez-vous était donné au Jamel Comedy Club, lieu créé par Jamel Debbouze en avril 2008. Dans l’univers du stand-up, il y aura un avant et un après : l’ouverture de ce théâtre a permis d’exporter un modèle américain très peu visible en France.

Visibilité et crédibilité car c’est sur cette scène que des talents comme Alban Ivanov, Blanche Gardin, Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, ou encore Claudia Tagbo sont nés.

Un vivier d’humoristes formant une troupe menée par Jamel Debbouze. Lui, l’enfant de Trappes, a découvert le théâtre par l’improvisation et grâce à des rencontres déterminantes comme celle avec Papy, alias Alain Degois, metteur en scène et ancien directeur de la compagnie théâtrale Déclic. Et de ce dernier, il en fut largement question lors de cette conversation avec Eric Ruf, comédien et secrétaire général de la Comédie Française.

Quoi de commun entre l’institution fondée en 1680 et le club de stand-up ? L’amour de la scène pour commencer dixit les deux hommes, le sens de l’improvisation, la notion de troupe, la nécessaire empathie avec le public…

Mais Jamel Debbouze et Eric Ruf partagent surtout un désir : celui de transmettre. Comment « ouvrir des brèches » pour convaincre un jeune public de venir découvrir les salles, les textes, l’art de jouer ?

Au gré de la balade entre le Jamel Comedy Club et le bureau d’Eric Ruf à la Comédie Française, ils évoquent ainsi la puissance, voire le pouvoir, du rire, la nécessité d’amener le théâtre et l’impro dans les écoles, de faire participer les enfants à cette émotion collective suscitée par cet art.

Une drôle de rencontre au cours de laquelle Jamel Debbouze a tenté de convaincre Eric Ruf d’entrer à la Comédie Française !

Musique : Manuel Faivre "Creative percussions" (Universal Publishing)

