Fanny est née quand Jonathan débutait sa carrière. Cette différence générationnelle a rythmé leur conversation. A chacun ses références, à chacun sa vision du métier. Une drôle de rencontre entre la Maison de la radio et la Gare du Nord, la (presque) résidence secondaire de la Belge Fanny Ruwet…

Entre deux trains, Fanny Ruwet s’est arrêtée à la cafétéria de la Maison de la Radio pour rencontrer un comédien qu’elle connaît à peine : Jonathan Lambert.

A 27 ans, la Belge accumule les succès sur scène, en vidéo, à la radio (elle officie dans la Bande Originale sur France Inter). Elle écrit pour les autres, pour des séries, rêve de rencontrer et de travailler pour Phoebe Waller-Bridge et affiche sa belgitude et son amour pour son chat Timothée Chalamet.

Jonathan Lambert n’a pas de chat, mais un châle, objet de quelques posts Instagram hilarants. Le rire a toujours été sa matière première, et comme pour Fanny Ruwet, il le décline en chronique, en spectacle, en vidéo…

J’ai toujours l’impression d’être une arnaque

- Jonathan Lambert

Cet éclectisme sur la forme les réunit tous les deux. Sur le fond et sur la façon de faire, les méthodes diffèrent.

Au gré de leur conversation, on découvre les doutes, les débuts galvanisants, l’importance du corps sur scène, la nécessité de toujours « se surprendre », l’impossibilité de tricher face au public, et le stress provoqué par la sanction du rire.

Faire rire pour faire plaisir aux autres et se faire plaisir aussi. Une tâche à laquelle ils s’astreignent tous les deux au quotidien.

J’ai essayé la boxe, le stand-up… Ma carrière ne tient pas à grand-chose

- Fanny Ruwet

Et dans 10 ans, que feront-ils ? Fanny Ruwet et Jonathan Lambert ont un début de réponse. Encore que…

Drôle de rencontre entre deux artistes qui n’ont pas tout à fait les mêmes références en matière d’humour. Et pas seulement…

Musique : Manuel Faivre "Creative percussions" (Universal Publishing)

L’équipe