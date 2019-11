Que ressent-on dans la pénombre d’une grotte à la vue d'une fresque peinte par des hommes il y a plus de 17 000 ans? Qu’éprouve-t-on en pénétrant dans la salle des Taureaux de la grotte de Lascaux ? Quelles émotions suscitent les parois ornées de la grotte Chauvet ? Un frisson, un vertige, une larme peut-être...

Jean-Michel Geneste est l’un des rares privilégiés à pouvoir répondre à ces questions. Archéologue, spécialiste de l’art préhistorique, il a été conservateur de la grotte de Lascaux et il a coordonné les recherches dans celle de Chauvet. Il est aussi allé à la découverte de l’art rupestre sur d’autres continents. De la Colombie Britannique à la Papouasie Nouvelle- Guinée en passant par l’Altaï entre Russie et Mongolie, et l’Australie. Que lui ont appris ces voyages et ces explorations souterraines ? Qu’est ce que ces œuvres d’arts laissent entrevoir des hommes et des femmes qui les ont réalisées ?

Il est l'auteur avec son confrère Boris Valentin de : Si loin, si près. Pour en finir avec la préhistoire (Flammarion, 2019)

