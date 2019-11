Que se passe-t-il dans notre tête et notre corps quand nous tombons amoureux ? A quel point nos désirs et sentiments sont-ils guidés par nos hormones ? Comment se nouent les liens d’attachement au sein d’un couple, d’une famille ou d’un groupe d’amis ?

Mais quelle est la recette chimique de l'amour ? © Getty / anilyanik

Avec Marcel Hibert, chimiste et pharmacologue ; Professeur de Chimie organique à la Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg et ancien directeur du Laboratoire d’Innovation Thérapeutique. Membre du conseil scientifique de l'exposition De l'Amour qui se tient jusqu'au 30 août 2020 au Palais de la Découverte ; et Astrid Aron, muséographe et commissaire de l'exposition.

Pour aller + loin :

et aussi : Du 31 octobre au 4 novembre 2019 à la Cité des Congrès de Nantes, le festival international de science-fiction "Les Utopiales", présidé par l'astrophysicien Roland Le Houcq. Cette année la thématique sera : "Codé /Décodé" : code et société, code et langage, code et information, code et création.



Le Tour de table de l'actualité des sciences :

Sophie Bécherel de France Inter : le Global Forum on AI for Humanity, la conférence internationale sur l'Intelligence artificielle, s'est tenu du 28 au 30 octobre 2019 à Paris.

de France Inter : le la conférence internationale sur l'Intelligence artificielle, s'est tenu du 28 au 30 octobre 2019 à Paris. Philippe Henarejos du magazine Ciel et Espace : l'astéroïde Hygie serait-elle la plus petite planète naine du système solaire ? Sans doute d'après les révélations du Very Large Télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili.

Programmation musicale :

Heavenly, Cigarettes after Sex (2019)

Sexual healing, Marvin Gaye (1982)

Pas plus le jour que la nuit, Alex Beaupain (2019 )

La page Facebook de l'émission c'est ici