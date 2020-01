Champignons luminescents, eucalyptus arc-en-ciel, lézards volants et fleurs géantes… Dans certains lieux du globe, vivent des espèces aux caractéristiques incroyables. Pour commencer l’année en beauté, nous partons à la découverte de quelques unes de ces curiosités naturelles.

Exemple d'eucalyptus multicolores, à Hawaii © Getty / Wolfgang Kaehler

Qui a déjà entendu parler de la crevette-mante paon, qui se propulse à une vitesse folle pour assommer ses proies, ou des eucalyptus arc-en-ciel, dont l'écorce semble couverte de peintures, ou encore de la fourmi pot-de-miel, véritable distributeur vivant pour ses congénères ? Ces espèces sont parmi ce que l’évolution a produit de plus surprenant. Leurs caractéristiques, extraordinaires à nos yeux, constituent souvent des atouts précieux pour survivre.

Avec Patrick Baud, fondateur de la chaîne youtude Axolot, et Pierre Kerner, chercheur en génétique évolutive et fondateur du blog Strange stuff and funky things, nous plongeons dans ce monde surprenant, souvent inconnu du grand public, en quête de formes de vie hautes en couleur, au sens propre comme au sens figuré.

Les invités

Patrick Baud, fondateur de la chaîne youtube Axolotl.

Pierre Kerner, chercheur en évolution génétique et maître de conférence à l’Université Paris Diderot.

La référence

Nature secrète : merveilles insolites du vivant, aux éditions Dunod.