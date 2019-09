C’est un petit monde étonnant où il pleut du méthane, où serpentent des rivières d’hydrocarbure et où des cryovolcans crachent de la glace d’eau. Bienvenue sur Titan le plus grand des satellites de Saturne.

Illustration artiste de l’atterrisseur à giravion Dragonfly sur Saturne, Titan, juin 2019, NASA © AFP / HO / NASA

Titan intrigue tellement les scientifiques qu’après l’envoi de l’atterrisseur Huygens à sa surface par l’Agence spatiale européenne ( ESA) en 2005, la NASA a annoncé en juin 2019 qu’elle allait y envoyer un drone. Non de code de l’opération : Dragonfly

En quoi va consister cette mission inédite ? Qu’espèrent découvrir les scientifiques ?

On en parle avec Athena Coustenis, astrophysicienne et planétologue à l'Observatoire de Paris-Meudon, directrice de recherches au CNRS, conseillère sur la mission Dragonfly de la NASA.

L'agence spatiale américaine a annoncé le jeudi 27 juin 2019 sa décision d'envoyer un robot ressemblant à un quadricoptère sur la plus grande lune de Saturne, Titan. La mission Dragonfly (libellule) décollera en 2026, pour un atterrissage en 2034 sur Titan.

Et aussi, à l'occasion des 40 ans de la sortie sur les écrans du film mythique de Ridley Scott : Alien, le 8ème passager, l'interview de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS affecté au Museum national d'Histoire naturelle (MNHN), co-auteur avec Frédéric Landragin, Roland Lehoucq et Christopher Robinson de L'art et la science dans Alien, qui vient de paraître aux éditions La Ville brûle. Il a ausculté la créature avec l’œil du biologiste...

