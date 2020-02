Comment se construit le cerveau d’un humain pendant la grossesse et les les deux premières années de vie ? A quel point les premières étapes de son développement sont-elles décisives pour la suite ? Ces questions sont au cœur des recherches que mène le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari depuis plus de 40 ans.

Le cerveau des bébés © Getty / Image Source

Selon des chercheurs, l’autisme, les épilepsies infantiles et même certaines pathologies neurologiques qui surviennent à l’age adulte, sont générées par notre cerveau avant l’âge de deux ans. A l'avenir, l'étude du développement cérébral pendant la grossesse et juste après la naissance, permettra-t-il de mieux repérer et prévenir certains de ces troubles ?

Avec Yehezkel Ben-Ari, neurobiologiste. Ancien directeur de l'unité 29 de l'INSERM de la maternité de Port-Royal à Paris, et fondateur de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille.

La Table ronde des actualités scientifiques avec :

Sophie Bécherel de France Inter : Un vers plat a fait irruption dans nos jardins, et il prolifère à vitesse grand V. Son nom : l' Obama Nungara . Un chercheur du Museum d'Histoire naturelle de Paris, Jean-Lou Justine, s'y est intéressé. Son article publié sur le sujet est disponible ici.

de France Inter : Un vers plat a fait irruption dans nos jardins, et il prolifère à vitesse grand V. Son nom : l' . Un chercheur du Museum d'Histoire naturelle de Paris, Jean-Lou Justine, s'y est intéressé. Son article publié sur le sujet est disponible ici. Mathilde Fontez de Sciences et Vie : C'est le résultat d'une étude d'une dizaine d'années, qui a mobilisé des centaines de chercheurs de plusieurs nationalités différentes. Le Pan-Cancer Project a permis d'analyser et cartographier des dizaines de types de cancers différents. Cela doit permettre d'identifier plus facilement les tumeurs et d'y apporter une réponse adéquate.

