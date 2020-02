Avec leur fleur à l’odeur entêtante, leur fruits colorés gorgés de jus au gout variés mêlant subtilement sucres et acidité, les agrumes ont des charmes auxquels il est difficile de résister. Où et quand sont apparus les premiers agrumes sur Terre ? Comment ont-ils évolué pour arriver à l’immense diversité actuelle ?

Variétés et saveurs des agrumes © Getty / Alicia Llop

Pas étonnant que les humains s’emploient depuis des millénaires à faire voyager ces fruits et les arbres qui les produisent, à travers le monde. Il existe aujourd’hui, une multitude de variétés dont nous ignorons l’existence. Il y a bien sûr l'orange, la clémentine, le citron, le pamplemousse etc.... Mais avez-vous déjà entendu parlé des mains de Bouddha, des citrons-caviar, des combawas, des calamondins ou des tangelolos ? Les liens de parenté entre ces innombrables variétés sont parfois difficile à établir. Mais grâce à la génétique les scientifiques commencent à y voir plus clair dans l’arbre généalogique de la grande famille des agrumes.

Avec Franck Curk, agronome et généticien à l’Inrae Occitanie-Montpellier au sein de l'unité de recherche Agap, Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes méditerranéennes et tropicales. Il est l'ancien responsable des collections d'agrumes des jardins de San Giuliano, la station de recherches agronomiques INRAE-CIRAD, au rayonnement international.

Pour aller loin :

Agrumes , d'Anne-Sophie Pic et du Conservatoire des agrumes de San Giuliano en Corse (dont Franck Curk qui a rédigé la plupart des articles historiques et scientifiques), un très beau et imposant livre édité par La Maison (2017)

d'Anne-Sophie Pic et du Conservatoire des agrumes de San Giuliano en Corse (dont Franck Curk qui a rédigé la plupart des articles historiques et scientifiques), un très beau et imposant livre édité par La Maison (2017) Les clémentines et autres petits agrumes, sous la direction de Camille Jacquemond, Franck Curk, Marion Heuzet (Editions Quae, 2013)

