S’inspirer des ailes d’un papillon pour concevoir des panneaux solaires ou étudier les propriétés du venin d’un serpent pour mettre au point un antidouleur. Les animaux comme les végétaux constituent une source d’inspiration précieuse, encore faut-il savoir les regarder.

Le biomimétisme. Ici, une photo d'une maison reconstituée par des éléments naturels. © Getty / Lelia Valduga

Avec Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution (MECADEV), et au Muséum national d'Histoire naturelle. Elle est l'auteure de : Quand les animaux et les végétaux nous inspirent, paru à l'automne 2019 chez Odile Jacob.

La table ronde des actualités scientifiques avec :

Mathieu Nowak de Sciences et Avenir : l’épidémie de pneumonie en Chine serait due à un coronavirus encore inconnu

de Sciences et Avenir : l'épidémie de pneumonie en Chine serait due à un coronavirus encore inconnu Philippe Hénarejos de Ciel et Espace : Y aurait-il un continent caché sous la planète Mars ?

La programmation musicale :

Pour la nature, Barbara Carlotti (2008)

Happens to the heart, Leonard Cohen (2019)

Sur ma vie, Nemir/Alpha Wann (2019)

