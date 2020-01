C’est un endroit unique au monde où la glace et le feu se sont donnés rendez-vous, où le ciel peut s’embraser la nuit. Aurores boréales, volcans actifs, glaciers et soleil de minuit : nous sommes en Islande. Depuis près de 20 ans, ce pays agit comme un aimant sur le photographe, géologue et naturaliste Arnaud Guérin.

L'Islande, le paradis des géologues et des ornithologues. Ici, la photo d'une aurore boréale. © Arnaud Guérin - Lithosphère

Cette île volcanique, la plus grande de la planète, présente une incroyable diversité de paysage : déserts, fjords, vallées perdues, champs de lave, îlots en formation. Un véritable paradis pour les géologues. Mais l’endroit est aussi très prisé des ornithologues. Car cette terre émergée au beau milieu de l’Atlantique Nord est un point de passage pour de nombreux oiseaux migrateurs.

Arnaud Guérin s'est déjà rendu soixante-cinq fois en terre d'Islande et lui a consacré de nombreux ouvrages. Le dernier en date s’intitule : Les deux saisons de l’Islande – Du soleil de minuit aux aurores boréales, aux éditions Glénat.

Hautes terres / Arnaud Guérin - Lithosphère

Et aussi : Jamy Gourmaud, animateur vedette de l’émission « C’est pas sorcier », il anime aujourd’hui les émissions « Le monde Jamy » et « Comme une envie de jardin toujours » sur France 3. Il vient de publier avec l'illustratrice Leslie Plée chez Stock : Tu l'as dit Jamy ! Une aventure scientifique pour tous en BD.

Pour aller loin :

le site d'Arnaud Guérin, c'est ici et son blog, ici

Arnaud Guérin est l'auteur d'une série documentaire diffusée au printemps 2019 sur Arte : Des Volcans et des Hommes. Il prépare une seconde saison sur le même thème pour la fin 2020- début 2021. En attendant voici un aperçu de la première :

La programmation musicale :

Il n'y a plus foule, Superbravo (2019)

No more pennies, Starcrawler (2019)

It's oh so quiet, Bjork (1995)

La page Facebook de l'émission c'est ici