Ils furent beaucoup à s'intéresser aux astres et certains à en payer le prix fort pour avoir démontré des vérités universelles comme Giordano Bruno ou Galilée. Quatre siècles plus tard, le Nobel vient récompenser deux de leurs confrères astrophysiciens pour avoir découvert la première exoplanète de l'Univers.

1 - L'Italie terre d'astronomes avec Olivier Sauzereau, astro-photographe et historien des sciences

2 - Didier Queloz, astrophysicien suisse qui vient d'être récompensé par le Prix Nobel de physique 2019 avec son confrère Michel Mayor pour la découverte en 1995 de la première planète extra-solaire (exoplanète) de l'Univers. Il sera en direct au téléphone du prestigieux Massachusets Institute of Boston (MIT) où il enseigne actuellement. Le cosmologiste James Peebles est le 3ème scientifique à avoir été récompensé par le Prix Nobel de Physique pour avoir posé les équations gouvernant l'évolution, du Big Bang à nos jours.

Sans oublier : la Fête de la Science du 9 au 13 octobre 2019 qui se déroule en France métropolitaine, et du 9 au 17 novembre 2019 en Corse et Outre-Mer. A cette occasion, Fabienne Chauvière sera présente à Paris, le dimanche 13 octobre 2019 de 14h30 à 17h30 au Musée des Arts et Métiers, pour une rencontre à laquelle elle convie des scientifiques de domaines très variés qu'elle a interrogé dans son ouvrage Les promesses de la science. Toutes les informations pratiques sont ici

