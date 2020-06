Pour faire face à l’inconnu et surmonter les épreuves de la vie, les humains ont inventé des rituels. Que disent ces coutumes et ces gestes de la culture et des peurs de ceux qui les pratiquent ? Comment se transforment les rituels au fil du temps ? Quelle place donnent-ils au sacré et au surnaturel ?

Le personnage Barong est le protecteur magique des villages balinais, ici pendant la danse Barong et Kris, Bali, Indonésie © Getty / Wolfgang Kaehler / Contributeur

Rediffusion de l'émission du 29 février 2020

Invité : Philippe Charlier, médecin anthropologue et directeur du département de la Recherche et de l’Enseignement au musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Auteur de Rituels aux éditions du Cerf