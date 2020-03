Comment fonctionne notre cerveau? Comment d’un réseau de cellules naissent nos pensées, nos souvenirs et nos rêves ?

Les mystères du cerveau © Getty / LAGUNA DESIGN

De jour comme de nuit, notre cerveau fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, quelle que soit la tâche que nous accomplissons. Même quand nous ne "pensons à rien", il passe son temps à anticiper toutes les situations possibles à partir des informations qu'il reçoit de nos sens ou de notre mémoire. Et si nous pensons que notre cerveau dirige notre corps, c'est bien souvent l'inverse que nous constatons...

Hervé Chneiweiss, médecin neurologue à la Pitié Salepétrière et chercheur au CNRS, évoque les dernières découvertes scientifiques sur le cerveau et déconstruit les mythes que cet organe fascinant a inspiré. Il vient de publier Notre cerveau - Un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions aux éditions L’iconoclaste.

L'actualité scientifique de la semaine avec

Carole Chatelain de Science & Avenir nous emmène plonger dans le Sud de la France pour découvrir une forêt engloutie. Ou du moins ce qu’il en reste car elle date d’il y a... 8 000 ans ! La découverte a été faite par une équipe du Groupement de recherches archéologiques du littoral languedocien (GRALL).

de Science & Avenir nous emmène plonger dans le Sud de la France pour découvrir une forêt engloutie. Ou du moins ce qu’il en reste car elle date d’il y a... 8 000 ans ! La découverte a été faite par une équipe du Groupement de recherches archéologiques du littoral languedocien (GRALL). Sophie Bécherel de France Inter fait le point sur les derniers résultats des études menées en urgence sur le coronavirus dans les labos du monde entier.

Programmation musicale