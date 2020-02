En 1957, le satellite Spoutnik ouvrait l'ère de l'exploration spatiale. Depuis, des hommes ont marché sur la Lune, des sondes ont rendu visite à toutes les planètes de notre système solaire et des télescopes toujours plus puissants ont permis d’entrevoir des objets célestes bien plus lointains comme les trous noirs...

Voyage au cœur de l'univers

Retour sur quelques-unes des plus belles réussites de l’exploration spatiale, réalisées en un peu plus de 60 ans avec pour guide l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet.

Avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS, Laboratoire Univers et Théories (LUTH) de l’Observatoire de Paris; grand vulgarisateur de l'Univers. Il est notamment l'auteur d'une série radiophonique, La chronique de l'espace, diffusée sur France Inter durant tout l'été 2019 à l'occasion du cinquantième anniversaire du premier pas de l'Humain sur la Lune. Des Chroniques de l'espace publiées à l'automne dans une co-éditions Radio France/Cherche-Midi Editeur.

Zoom sur le cerveau de nos adolescents, avec David Gourion, psychiatre, auteur avec Muzo de la bande dessinée : Docteur Feel Good, Odile Jacob, 2019

La Programmation Musicale :

La complainte du soleil, Laure Cahen (2019)

Walking on the moon, Police (2019)

Fallen alien, Fka Twigs (2019)

