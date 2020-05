C'est la plus grande île volcanique de la planète et elle présente une incroyable diversité de paysages : déserts, fjords, vallées perdues, champs de lave, glaciers ou encore îlots en formation. L'Islande est un véritable paradis pour les géologues.

Volcans en Islande © Getty / surangaw

Rediffusion de l'émission du 11 janvier 2020

C’est un endroit unique au monde, un lieu où la glace et le feu se sont donné rendez-vous et où, la nuit, il arrive que le ciel s’embrase. Aurores boréales, volcans, glaciers et soleil de minuit : Bienvenue en Islande !

Avec le géologue et photographe Arnaud Guérin