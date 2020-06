A quand remonte le premier texte en français ? Comment l’orthographe et les règles de grammaire se sont-elles transformées au fil des époques ? Y a-t-il des raisons d’être inquiet pour notre langue ? On s'interroge sur l'Histoire, l'évolution et l'avenir du français avec la linguiste Laélia Véron.

Le français, une Langue vivante © Getty / Laurence Mouton

Pas de rediffusion mais de l’inédit pour la dernière émission de la saison !!

L'évolution de la langue française

Invitée : Laélia Véron, maitresse de conférence en stylistique à l'université d'Orléans.

Coautrice avec la linguiste Maria Candea de l'ouvrage "Le français est à nous ! Petit manuel d'émancipation linguistique" aux éditions La découverte. Quatrième de couverture :

"À force de le lire et de l’entendre, cela semble admis : la langue française serait en péril. Diverses menaces contribueraient à la dégrader : les argots, les anglicismes, les barbarismes, le langage SMS, le politiquement correct, etc. De fait, défendre la langue est devenu un prétexte facilement recevable pour tempêter contre la société contemporaine (forcément décadente).

Mais qu’est-ce donc qu’aimer la langue française ? C’est passer du temps à lire, parler, écrire et surtout s’interroger : sur la langue, mais aussi sur les discours qui la concernent et sur ceux qui sont tenus en son nom. Le français n’est pas figé, il a une histoire, qui continue à s’écrire. Si la langue est un dispositif de maintien de l’ordre social, elle est aussi une construction politique qu’il est possible de se réapproprier.

Entrons ensemble dans l’histoire sociopolitique du français et dans les débats citoyens qui y ont trait ! Ce sera l’occasion de découvrir les liens subtils entre langue, politique et société. De voir qu’on peut à la fois aimer le français, sa richesse, sa complexité et son histoire, et avoir confiance dans sa vitalité, sans se complaire dans la nostalgie d’un passé mythique. Avoir l’ambition de se saisir de la langue française est une démarche exigeante, mais c’est une exigence joyeuse. Alors n’ayons pas peur de le proclamer : le français est à nous !"

Vers 15h 45 : Les machines parlantes

Enceintes connectées, chat-bots et assistants vocaux, le psychiatre Serge Tisseron s'interroge sur les impacts que pourraient avoir sur nos sociétés toutes ces machines parlantes de plus en plus présentes dans nos vies.

Serge Tisseron vient de publier « L’emprise insidieuse des machines parlantes » aux éditions les liens qui libèrent.