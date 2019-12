S'il y en a au menu de votre réveillon, vous les regarderez autrement après avoir écouté le scientifique Laurent Chauvaud. Avec son équipe, il a démontré que ce formidable animal enregistrait dans sa coquille des informations précieuses sur son environnement : température, courant marin, pollution...

La coquille Saint-Jacques, une archive environnementale précieuse. Schéma tiré de son livre "La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l’océan" © Liz Hascoët

Avec Laurent Chauvaud, directeur de recherche au CNRS, bio-géochimiste, écologue, plongeur scientifique à l'Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest. Pour tout savoir sur son laboratoire, c'est ici. Le chercheur est aussi coordonnateur du Laboratoire international associé Benthic Biodiversity Ecology, Sciences and Technology (LIA BE Best).

Il vient de publier aux éditions des Equateurs : La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan (les illustrations sont de la dessinatrice Liz Hascoët)

Laurent Chauvaud est à l'initiative du projet Sonars, une résidence d'artiste Art et Science créée à Brest en 2018. L'été dernier, il a été l'un des organisateurs à Brest de l'exposition Arctic Blues qui a rendu compte des sept années de recherche et de résidences entre artistes (musiciens et photographes) et scientifiques autour des pôles.

La Table ronde des actualités scientifiques avec :

Sophie Bécherel de France Inter : A Fukushima, la forêt, qui couvre les trois quarts du territoire de la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire accidentée en 2011, n'a pas été décontaminée. Et la brève : un ADN humain extrait d'un chewing-gum vieux de 5700 ans.

de : A la forêt, qui couvre les trois quarts du territoire de la zone d’exclusion autour de la en 2011, n'a pas été décontaminée. Et la brève : un extrait d'un chewing-gum vieux de 5700 ans. Mathilde Fontez de Science et Vie : Soyouz a décollé le 18 décembre 2019 depuis Kourou (Guyane) emportant le télescope spatial Cheops chargé d’étudier les exoplanètes. Et la brève : l'étude de la méthylation de l'ADN a montré que notre durée de vie "naturelle" est de 37 ans.

La programmation musicale :

Où je vis, Jean-Louis Aubert (2019)

Touch, Cigarettes After Sex (2019)

Nous sommes, Miossec (2018)

La page Facebook de l'émission c'est ici