En sillonnant la planète, l’architecte Nicolas Gilsoul a croisé des coyotes à Chicago, des kangourous à Canberra et des ours polaires à Churchill au Canada. Comment et pourquoi ces animaux s’installent-ils dans les villes ? Que faire pour améliorer la cohabitation entre cette nouvelle faune et les citadins ?

Animaux sauvages et villes : cohabitation et confrontation. Ici, un panneau signalisant la traversée de kangourous sur une route rurale australienne. © Getty / Chris Beavon

Avec Nicolas Gilsoul, architecte, paysagiste. Auteur de Bêtes de villes. Petit traité d'histoires naturelles au coeur des cités du monde, dont il a aussi fait les dessins, paru chez Fayard, 2019. Il est co-auteur avec Erik Orsenna de : Désirs de ville. petit précis de mondialisation paru chez Robert Laffont (2018).

Seconde partie : le cinéaste et écrivain Jean-Michel Bertrand pour son livre co-écrit avec le photographe Bertrand Bodin : Marche avec les loups, paru à La Salamandre ; et dont le film éponyme sort sur les écrans français le 15 janvier 2020. En 2016, le cinéaste avait réalisé La vallée des Loups, tourné aussi au coeur des Alpes du sud.

La programmation musicale :

Les animals, Renaud (2019)

Wolf, Marika Hackman (2014)

Oblivions, The National (2019)

