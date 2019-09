Partons à la découverte d'une discipline peu connue qui offre une nouvelle approche de l'Histoire. La chercheuse Mylène Pardoen a reconstitué l’ambiance sonore parisienne du quartier du Grand Châtelet au XVIIIe siècle.

Que pouvait-on entendre en déambulant dans les rues de Paris il y a plus de 200 ans ? ou sur le port de Nantes en 1900 ? ou encore à la cour du roi Louis XIV ?

Avec Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore. Chercheuse au CNRS/Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), et à l'université Lyon II. Experte scientifique pour la restauration de Notre-Dame et co-coordinatrice du groupe Acoustique. Conceptrice, coordinatrice et responsable du projet Bretez et du projet NOMADHISS

