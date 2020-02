Bienvenue dans la Twilight Zone ! C'est dans cette zone de moyenne lumière située entre 30 et 150 mètres de profondeur, que les plongeurs de l’expédition "Under The Pole 3" sont descendus pour étudier les espèces de coraux qui y vivent, au large des archipels polynésiens.

En 2017, un couple de plongeurs passionnés Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé-Bardout ont embarqué à bord de leur voilier avec leurs deux jeunes enfants pour un périple de 4 ans, des mers gelées de l’Arctique jusqu’aux eaux cristallines de la Polynésie. Mais leur expédition n’a rien d’un simple voyage en famille. Depuis le départ à bord de leur bateau se succèdent des équipes de chercheurs. Objectif de cette expédition baptisée « Under the pole 3 » : étudier les formes de vie qui peuplent les océans au niveau de ce que l’on appelle la Twilight zone. Cette zone crépusculaire située entre 30 mètres et 150 mètres sous la surface, juste avant l’obscurité absolue des grands fonds.

Le volet principal des recherches menées lors de cette expédition portaient sur les coraux, aux larges des archipels de Polynésie. Le but étaient de répertorier les espèces de corail qui vivent dans cette couche de moyenne lumière. Découvrir jusqu’à quelle profondeur elles se développent. Et savoir si cette zone pourrait constituer un refuge pour les coraux proches de la surface impactés par le changement climatique.

