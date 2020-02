Ils mesurent 11 cm, pèsent 150 grammes et chaque jour ils lavent 300 fois la totalité de notre sang. Et c'est loin d'être leur unique fonction... Cette semaine, on passe les reins au scanner

Les reins, indispensables mais si discrets © Getty / Surasak Suwanmake / EyeEm

Nos reins jouent plusieurs rôles absolument cruciaux pour notre organisme. Fabrication de l'urine, régulation de la tension artérielle, activation de la vitamine D... Ils sont aussi des filtres particulièrement efficaces, puisqu'ils nettoient près de 1.800 litres de sang chaque jour. Petits par leur taille, ils sont pourtant essentiels à notre survie.

Avec Gilbert Deray, chef de service de néphrologie à la Pitié-Salpétrière à Paris, qui vient de publier Les pouvoirs extraordinaires du rein, chez Fayard (2019)

L'actualité scientifique de la semaine avec

Mathieu Nowak, de Sciences & Avenir : C'est une découverte qui fait grand bruit dans le monde de l'archéologie. On aurait trouvé la tombe de Romulus, l'un des fondateurs de la ville de Rome il y a plus de 3.000 ans. Des écrits anciens faisaient déjà référence à une telle sépulture dans la zone en question, reste à prouver qu'il s'agit bien là du frère de Remus... L'article de Sciences & Avenir est à lire ici

Philippe Hénaréjos, de Ciel & Espace : Solar Orbiter a envoyé ses premières données ! La sonde, qui a quitté la Terre il y a deux semaines, a déployé son premier instrument : une tige de 4 mètres de long affublée de nombreux capteurs. Des premières données encourageantes qui prouvent le bon fonctionnement des instruments. En attendant d'en recevoir beaucoup d'autres...

La programmation musicale