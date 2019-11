Le 10 mai 2018, des petits séismes secouent l’île de Mayotte dans l’océan Indien. Le phénomène se répète et s’intensifie les mois suivants. En 2019, on identifie le coupable : un volcan sous-marin en formation à l’Est de Mayotte. Une naissance vécue presque en direct et pour la 1ère fois par quelques scientifiques.

Une modélisation de l’île de Mayotte au large de laquelle est né un volcan sous marin. © Équipe MAYOBS – IPGP / CNRS / Ifremer / BRGM

Depuis cette découverte, le phénomène est suivi de près. Il s’agit de comprendre les mécanismes géologiques à l’oeuvre et d’apporter des réponses aux interrogations des Mahorais qui s’inquiètent à l’idée de devoir désormais cohabiter avec un voisin si remuant. A quoi ressemble ce nouveau volcan ? Que savent les scientifiques de la façon dont il s’est formé ? Et comment la situation pourrait-elle évoluer ?

Avec Eric Humler, géochimiste, directeur adjoint scientifique "Terre solide" de l'Institut national des sciences de l'Univers/CNRS et Anne Le Friant, volcanologue, directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe à l’Institut de Physique du Globe de Paris en charge des observatoires. Elle a participé à l'une des expéditions d'observation océanographique à Mayotte, qui se sont déroulées durant toute l'année 2019.

