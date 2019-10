Pendant des années avec son équipe, la primatologue Sabrina Krief a arpenté jour et nuit la forêt touffue et boueuse du parc national de Kibalé jusqu’à ce que la communauté de chimpanzés qui y vit accepte sa présence. Depuis elle n'a cessé de noter leurs interactions et d'analyser leurs comportements.

Elliott le chimpanzé, mâle-alpha observé et suivi par la primatologue Sabrina Krief dans la forêt de Sebitoli, Ouganda © Jean-Michel Krief

Régulièrement, la chercheuse part à leur rencontre et passe de longues heures à les observer munie de ses jumelles et de son carnet. Une de leurs pratiques l’intéresse tout particulièrement : malades, les chimpanzés sont capables de se soigner en changeant de régime alimentaire pour ingérer des plantes qui les aideront à guérir. Autrement dit, ils pratiquent l’automédication. Comment savent-ils quelles plantes ils doivent ingérer ? Le font-ils instinctivement ? Ou est-ce le fruit d'un apprentissage ?

Avec Sabrina Krief, vétérinaire, primatologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Séquence espionnage avec Laurence Caunézil, commissaire de l'exposition interactive, ludique et pédagogique : Espions à la Cité des Sciences et de l'Industrie (75019 Paris) du 15 octobre 2019 au 9 août 2020

