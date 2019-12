La première image d’un trou noir, une nouvelle espèce humaine, la naissance d'un volcan sous-marin, des chercheurs au chevet de Notre-Dame... Retour sur les découvertes et les évènements scientifiques qui ont marqué l'année en compagnie de quatre fins limiers de l’actu des sciences.

Quelles sont les actualités scientifiques de cette année 2019 ? © Getty / eli_asenova

Une grande année pour l’astronomie, c’est sûr : l’annonce de la première photographie d’un trou noir a été reprise à grands coups de unes et de dépêches ; plusieurs nations se sont relancées dans la conquête lunaire, à l'image de la Chine et rovers et sondes étaient à l'honneur, à l'image d'Opportunity qui a cessé de fonctionner après 14 années d'activité (alors qu'on ne lui en avait prévu que 90 jours).

Les autres champs de recherche ne sont pas en reste : Un volcan est né au large de Mayotte quasiment en direct sous les yeux des géologues, une nouvelle lignée humaine a été mise au jour : Homo Luzonensis et, suite au tragique incendie de Notre-Dame, de nombreux scientifiques ont proposé leur expertise pour la restauration du monument...

Programmation musicale

Bonhommes - Katerine (2019)

Hero - Michael Kiwanuka (2019)

Notre époque - Tarmac/Gaetan Roussel (2003)

Les invités

Mathilde Fontez, journaliste à Sciences et Vie.

Mathieu Nowak, chef du service Sciences à Sciences et Avenir.

Sophe Bécherel, journaliste à France Inter.

Loïc Maugin, rédacteur en chef adjoint à Pour la science.