Ils partagent la vie des humains depuis plus de 10 000 ans mais nous sommes loin d’avoir tout compris à leur sujet. Les chats restent des animaux bien énigmatiques. Que se passe-t-il dans la tête de ces petits félins ? Comment perçoivent-ils le monde ? Et que savent les scientifiques de leurs capacités cognitives ?

Dans la tête des chats © Getty / Lysandra Cook

La personnalité unique du chat et ses sens exceptionnels lui permettent d'appréhender une réalité invisible à nos yeux, son intelligence et ses émotions font de lui un être à part. En s'appuyant sur les dernières avancées en éthologie, Jessica Serra décrypte la manière dont notre compagnon perçoit le monde et apprend. Elle dévoile ses facultés d'orientation phénoménales et sa capacité à mener une double vie à l'insu de son propriétaire. À la lumière de l'histoire, elle raconte aussi le lien si particulier qui unit le chat et l'Homme.

Avec Jessica Serra, éthologue spécialiste du comportement des chats, qui signe Dans la Tête d'un chat, paru aux éditions HumenSciences.

