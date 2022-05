Virginie Efira, maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture de la 75e édition du Festival, est l'invitée de la matinale de France Inter mardi 17 mai.

Virginie Efira. © AFP / Valery Hache

Virginie Efira aime le Festival de Cannes grâce à ses films "qui viennent de l’intime d’un réalisateur, qui sont les seuls qui viennent nous percuter, nous toucher" confie à France Inter, la maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes, il commence ce soir.

Malgré la guerre en Ukraine, l’élection présidentielle, l’actualité pesante, il est possible de faire rire estime l’actrice franco-belge : "De manière général, si on peut s’extirper du microcosme, surtout quand il y a un contexte comme celui que l’on vit, il faut des forces d’opposition, des forces d’humour, de résistance et d’espoir."

"J’ai peu de temps pour parler bien des choses" poursuit Virginie Efira. "Je n’ai pas, dans mon cas, une volonté d’exprimer un bon rapport au monde, une juste pensée. On est là pour le cinéma. Le cinéma peut, doit parler de tout." L’ancienne animatrice télé était déjà à Cannes l’an passé avec l’équipe du film de "Benedetta", réalisé par Paul Verhoeven.

"Je ne me suis jamais battue pour avoir une reconnaissance mais battue pour essayer de faire des choses que j’aimais" reconnaît l'actrice. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, la tension monte : "Je risque de m’effondrer progressivement, mais j’espère me relever avant de monter sur scène" dit-elle souriant.