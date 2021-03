Jean-François Timsit, chef du service de réanimation à l'hôpital Bichat, Christine Rouzioux, virologue et membre de l'Académie de médecine et Sophie Vénétitay, professeur et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, réagiront aux annonces d'Emmanuel Macron, avec Fabienne Sintes.

Le chef de l'État prend la parole à 20h ce mercredi © AFP / Jimmy Beunardeau/Hans Lucas

Pressé par le personnel soignant de prendre de nouvelles mesures contre la propagation du virus, Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi à 20h.

Plus de 5 000 patients se trouvent actuellement en réanimation, où près de 90% des lits sont occupés sur l'ensemble du territoire français. Depuis la mi-mars, le pays enregistre régulièrement plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19.