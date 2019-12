Un menu en trois temps : la conférence psycho-érotique pianotée par André Manoukian pour la mise en bouche, le concert corsé de Frédéric Fromet en plat de résistance et, en dessert, un DJ Set avec Pedro Winter et la famille Ed Banger

Bienvenue en 2020 © Getty

Une soirée présentée par Mélanie Bauer

20h30 | Le chant du périnée

André Manoukian est chaque lundi sur la scène du théâtre de l'oeuvre pour un spectacle musical et drôle, et vice et versa

André Manoukian, connu pour ses envolées lyriques, nous présente son nouveau spectacle intitulé "Le chant du périnée". Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans une pyramide égyptienne ? Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? Que l'expression ''Con comme un ténor est justifiée par les lois de l'acoustique ? Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans l'histoire de la musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d'autres nous angoissent ou nous rendent idiots d'amour.

André Manoukian dans "Par Jupiter" © Radio France / Anne Audigier

22h00 | Frédéric Fromet chante l'amour

Frédéric Fromet œuvre sur France Inter dans «Par Jupiter !» chaque vendredi. Il passe par le Théâtre de la Comédie, n'épargne rien ni personne, il chante l'amour au moins pendant les cinq premières minutes. La suite dépend de l'actualité qu'il croque chaque semaine ose tout et chante franchement, sans détour et sans ménagement alors que l'on lui donnerait le bon dieu sans confession.

Diffusion du Concert de Frédéric Fromet capté au Théâtre de la Comédie. Frédéric Fromet est accompagné par François Marnier au clavier et à l'accordéon et Rémy Chatton à la contrebasse

Frédéric Fromet et Guillaume Meurice dans "Par jupiter" © Radio France / Anne Audigier

23h15 | Le DJ Set de Pédro Winter

Le créateur du label Ed Banger est le maître de cérémonie de la nuit