Habituée des studios de France Inter, pour avoir officié dans "La bande originale" de Nagui ou dans la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand, Nora Hamzawi vous offre un spectacle unique et inédit.

Nora Hamzawi © Thibault Milet

Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire touche de plein fouet le monde du spectacle : annulation des concerts, spectacles ou représentations théâtrales... Les humoristes, comédiens, chanteurs sont privés de spectateurs. Et de ce fait, le public est privé de spectacle vivant.

L’humour, marqueur fort de France Inter depuis ces dernières années, vous propose une soirée exclusive d’une artiste, à vivre en direct.

Public Imaginaire

"Depuis le début de ce chaos sanitaire, j'ai rêvé plusieurs fois de la scène.

J'ai fait ce rêve où j'oublie mon texte et j’énumère tous les noms de fruits et de légumes que je connais face à un public stoïque, il y a eu celui où je suis trop contente de reprendre mais où je découvre que vous êtes dix dans la salle, masqués et qu'on m'oblige à jouer avec un chapeau pointu...

Dernièrement il y en a eu un autre où je jouais dans une boite en verre devant Jean Castex.

J’ai rejoué devant un public masqué, distancié, parfois à l’heure du goûter et plus rien ne paraissait absurde. Ça s’est arrêté à nouveau et les insomnies sont revenues.

Et puis une nuit, j'ai eu l'idée d’écrire ce spectacle, en attendant de vous retrouver pour de vrai."

Ecrit pendant le confinement du printemps dernier, Public imaginaire est un monologue

Nora sera seule en studio, sans public, face à un public imaginaire : les auditeurs de France Inter !

Cash, sensible et drôle, l'humoriste livre un monologue qui relate ses ressentis et émotions perçus face à la solitude, son rapport au temps, ses pertes de repères …. Public imaginaire est un témoignage du monde actuel observé à travers la fenêtre du domicile conjugal.

Nora Hamzawi - Public Imaginaire / Thibault Milet

