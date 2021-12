L’année prochaine sera riche en élections nationales importantes : les midterms aux Etats-Unis, la présidentielle en France, comme au Brésil, au Kenya ou en Corée du Sud, des législatives en Suède, pour ne prendre que quelques exemples.

Il y a des favoris parfois, mais enfin, il y a toujours une incertitude.

Et puis il y aura à l’automne le XXème congrès du Parti communiste chinois. Et là, le suspense est nettement moins insoutenable, on sait déjà que l’Empereur Xi Jinping va se prolonger tranquillement...

Des mondes séparés, en apparence, mais qui se jaugent, se comparent. Une opposition qui sera incarnée pour beaucoup d’observateurs par le duel Chine-Etats-Unis.

C’est ce match qui va « faconner le monde post-covid », écrit ainsi Zanny Minton-Beddoes, la rédactrice en chef de The Economist, dans l’excellent hors-série que l’hebdomadaire britannique consacre à l’année 2022.

Pourquoi cette rivalité est-elle devenue si centrale ?

Les Etats-Unis voient l’émergence de la Chine comme une menace pour leur domination. Et cela fait monter les tensions. C’est le fameux « piège de Thucydide », décrivant l’angoisse de Sparte face à l’ascension d’Athènes. La Chine, elle, voit plutôt dans cette époque une légitime revanche pour les humiliations subies, notamment au XIXè siècle.

C’est une une compétition de puissance, donc, mais pas seulement. La Chine, critique de plus en plus ouvertement le « déclin » du modèle occidental, notamment depuis ce livre de Wang Shan, un ex-garde rouge, « Regarder la Chine à travers le troisième oeil, » publié en 1994. De l’autre côté Joe Biden, a parlé récemment de « concours » ou « compétition » entre démocraties et gouvernements autoritaires. Il a même dit craindre une « récession démocratique .

Et sur quel plan cette compétition peut-elle avoir lieu ?

Tous. La croissance économique, la technologie, la manière dont chacun va se sortir de la pandémie, ou encore gérer les excès de puissance des géants du numérique – chacun a les siens. La Chine ne se gênera pas en outre, pour étaler son savoir faire lors des Jeux Olympiques de Pékin, en février.

La question pour nous est évidemment la suivante : et l’Europe dans tout ça ?

Le grand intellectuel singapourien Kishore Mahbubani a écrit un livre sur la rivalité sino-américaine publié en France sous le titre « Le jour où la Chine va gagner ». L’Europe n’apparaît qu’à la marge, comme un intermédiaire possible.

C’est un peu désagréable, mais logique. Le vieux continent est peu sûr de son modèle démocratique. En atteste la tentation autoritaire en son sein, notamment en Pologne et en Hongrie, mais aussi ailleurs, à travers les mouvements populistes.

Nous ferions bien de relire Chamfort, pour qui, je le cite « avoir de la considération pour soi vous attire parfois celle des autres ».