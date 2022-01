Un arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique est un bijou d’hypocrisie à la française. Je résume le point le plus notable : la vente aux particuliers de fleurs ou feuilles de CBD est désormais interdite en France.

La raison : c’est trop difficile de les distinguer de celles contenant du THC.

Car CBD, THC il s’agit de molécules contenues dans les feuilles et les fleurs de chanvre, de cannabis donc. Selon les variétés, elles sont riches en CBD aux propriétés relaxantes et apaisantes ou en THC qui lui a un effet euphorisant, parfois un peu hallucinatoire, la ganja quoi…

Et d’ailleurs pour parler chanvre, la France détient deux records d’Europe :

Celui de sa culture d’abord, avec 20 000 hectares, la France est le plus gros producteur européen, c’est même le troisième au monde.

Et le deuxième c’est celui au-dessus duquel plane une des hypocrisies françaises les plus épatantes : la France est la plus grande consommatrice de cannabis psychoactif. En français plus courant, dans toute l'Europe, c’est en France que la population fume le plus de joints.

Mais cette fumée bien que banale est toujours clandestine, en effet la loi met dans le même sac toutes les drogues, il est interdit d’en consommer, d’en produire, d’en vendre et même d’en parler de façon positive.

Malgré le travail des spécialistes, et notamment de tous les professionnels de santé publique, malgré des dizaines de rapports, la politique française du cannabis reste sur une hystérie prohibitionniste résumée dans un slogan datant de 1986, aussi niais qu’inefficace : "la drogue c’est de la merde".

Loin de moi l’idée de dire à l’inverse “le joint c’est bon fumez-en,” on sait les risques que cela comporte et notamment chez les jeunes adolescents. Mais ça aussi on ne peut pas en parler. Cette législation absurde rend impossible le fait d’expliciter l’importance du taux de THC, les risques différenciés en fonction de l'âge ou de consommation croisées et les dangers particuliers liés à la conduite.

Pourtant un rapport parlementaire très récent, solide et fouillé, a conclu à la nécessité d’aller vers une légalisation, avec des effets bénéfiques en terme de santé publique, mais aussi de sécurité.

Et pourtant il y a des drogues légales, le tabac et surtout l’alcool. L’alcool qui tue près de 50 000 personnes par an et dont la maladie induite, l’alcoolisme, est un drame qui ravage à long terme les malades et leurs proches.

L’hypocrisie c’est donc de ne pas regarder la réalité dans toute sa complexité. Dire les risques et les dangers mais rappeler également que si ces produits sont consommés c’est aussi qu’ils sont source de plaisir et de satisfactions.

Alors lever l’hypocrisie c’est les traiter tous de la même façon, parce que dans le même temps que le gouvernement a enlevé son label officiel au "dry january", ce mois sans alcool qui permet de faire le point sur sa consommation, il interdit de consommer ce qui était un des plus efficace dérivatif de la consommation de psychotropes.

Pour résumer : interdire les fleurs de CBD c’est comme bannir le Champomy parce qu’on pourrait le confondre avec du champagne… Parfois on pourrait penser que certains arrêtés sont dictés par des ministres qui ont fumé de la très très bonne.