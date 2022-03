Cécile Duflot nous parle de ceux qui ouvrent leur porte aux réfugiés

D'abord de cet ancien fonctionnaire de 85 ans, veuf et père d’enfants devenus grands qui avait de la place chez lui : « Ce sont des humains comme moi, et ce qu’ils vivent pourrait m’arriver à moi aussi ».

Ensuite de cette guichetière d’une gare routière qui proposa d’accueillir chez elle une femme qui, après des dizaines d’heures de voyage, se préparait à passer la nuit sur un banc : “Je ne sais pas si c'est normal ou pas. C’était le seul moyen de faire, je ne pouvais pas la laisser à la rue, là où elle ne connaît personne et où personne ne peut l’aider".

Cette histoire s’est passée à la gare Saint Charles de Marseille

Et c'est chez Vika, une jeune russe qui vit en France que Galina qui a quitté Kiev après les premiers bombardements a trouvé refuge. L’histoire d’avant se passe… à Tougouri, dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Parce que les histoires de réfugiés sont toutes les mêmes. Elles racontent une solidarité de proximité. Près des ¾ des personnes contraintes de quitter leur foyer par la guerre, la violence ou les persécutions vivent dans un pays voisin du leur.

Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, l’Europe connaît ce que d’autres peuples connaissent

Un déplacement massif de population. Nous avons encore peine à réaliser l’ampleur du nombre de personnes qui vont devoir trouver un refuge : l'évaluation actuelle est que 7 voire 10 millions d’ukrainiens vont quitter leur pays. Les réfugiés, dans l’espoir et l’attente de retrouver leur foyer s’installent le plus souvent au plus près, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie mais il est évident que beaucoup rejoindront le reste de l’Europe dont la France.

Les estimations non officielles mais réalistes les évaluent à 500 000. Nous avons le devoir et les moyens de les accueillir. Cela représenterait 7,4 personnes pour mille habitants, 17 avec les réfugiés déjà présents. 17 quand, les chiffres du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés le rappellent, la Jordanie accueille 72 réfugiés pour 1000 habitants et le Liban 150.

Ce qui est le plus touchant, c'est évidemment les familles françaises qui ouvrent leurs portes et retrouvent ces gestes de simple humanité que des millions de personnes font quotidiennement au Sahel ou aux frontières du Venezuela mais cette solidarité individuelle ne suffit pas. 70 ans de paix sur notre sol, si l'on excepte la guerre en ex Yougoslavie nous ont déshabitués de l’accueil.

C’est peut-être pour cela que certains de nos pays ont eu, ont encore, une attitude parfois si inhumaine à l’égard des réfugiés. Oui on peut à la fois se réjouir et sursauter de l’ampleur et de la rapidité de la réponse : 50 000 places d’hébergement libérées pour les familles ukrainiennes. Mais est-ce juste et humain que tant de syriens, d’afghanes, d’érythréens, de nigérianes et tant d’autres, qui fuient eux aussi la violence et la mort soient laissés sans abri et même pourchassés comme à Calais.

Non.

Espérons que les réfugiés ukrainiens dont la vie nous ressemble tant et le malheur nous émeut à raison sauront faire fondre les cœurs secs de ceux qui ont tenté de faire croire depuis des années qu’il était possible et même raisonnable de monter des barbelés et de repousser des bateaux.

Trouver un sens dans la barbarie qui frappe l’Ukraine est un exercice impossible. Espérons au moins y trouver un sursaut.