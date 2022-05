Ce matin, on parle de femme et de musique. Jeune femme, star du rap, musulmane convertie, Diam's se met à porter le voile et met fin à sa carrière. Voilà en 20 mots comment Mélanie Diam’s était résumée.

Capture écran de la vidéo de l'entretien de Mélanie (Diam's) sur Brut avec Augustin Trapenard © BRUT

Elle a repris la parole longuement pour expliquer son chemin, l'abîme de désespoir dans lequel elle était tombée malgré la gloire, l'hôpital psychiatrique, les médicaments qui abrutissent, les tentatives de suicide. La dureté du milieu musical, la tentative de trouver comment panser ses plaies et un sens à sa vie dans la recherche spirituelle.

Mais moi je me souviens de ce moment qui vrille, en 2009, la une de Paris Match, ses photos volées d’elle portant un voile à la sortie d’une mosquée et l’opprobre qui suit. Elle raconte elle-même la violence “Il faut le vivre pour le croire. Des gens qui te sourient le matin même... Le soir ils ne savent même pas s'ils doivent te parler. Ils ne décrochent plus le téléphone”

Face à tout cela son choix est compréhensible, mais c’est un regret car la musique est bien là dans son documentaire, et le flow de sa voix toujours aussi magnétique. Mais le plaisir de spectatrice peut être au prix de tellement de malheur. Dalida et tant d’autres l’ont montré.

Alors, est-ce qu’une autre histoire aurait été possible, est-ce qu’elle aurait pu continuer la musique et son chemin de foi en parallèle ?

Personne ne le saura. Pourtant bien avant elle il y eut une super star voilée, une guimpe au ras du visage, un voile noir et une longue robe. En 1963, elle a un immense succès en Europe et est numero 1 des ventes de disques aux Etats Unis, elle sera même quatre fois nommée aux Grammy Awards. Elle chante en français et s’appelle Jeannine Deckers mais vous la connaissez sûrement mieux sous le nom de Soeur Sourire.

Et quelle est son histoire ?

Rentrée chez les dominicaines à 26 ans, elle est repérée par ses supérieurs et une maison de disques pour sortir une chanson qui deviendra donc un tube planétaire et que les diverses parodies ont menée jusqu’à nous. Elle choisira ensuite de rompre ses voeux tout en revendiquant sa foi, voulant inventer une voie à elle, défendant la musique, la pilule autant que Jésus Christ et une vision féministe du catholicisme. Autant dire que le sentier était escarpé. Elle créa aussi, avec sa compagne Annie Pécher, un lieu d’accueil pour les autistes.

Soeur sourire et Diams. A 50 ans d’écart leurs histoires se répondent. Chacune d’elle s’était vue assigner une place, une image, calibrée, marketée, au grand profit de certains. Toutes deux l’ont refusé.

J’aurais aimé que Jeannine et Mélanie se rencontrent aujourd’hui pour entendre à l’unisson leurs voix qui réclament tolérance et respect et qui nous obligent à questionner nos propres représentations de ce qu’implique le succès ou de ce que signifie la foi. Mais, acculée par les dettes que le fisc lui réclamait de droits d’auteurs qu’elle n’avait jamais touchés victime de contrats léonins, Jeannine n’est plus là, elle s’est suicidée en 1985.

Alors c’est à elle que je veux laisser les derniers mots :

"Il est certains sourires qu’il faut démystifier

Portrait un peu rapide, portrait inachevé

Si cet autre visage étonne certaines gens,

Qu’ils vénèrent l’image du sourire d’antan

Je réclame de mes frères le droit d’évoluer

De vivre solidaire, parmi eux consacrée

En short ou en tunique, blue-jeans ou pyjama

Jeune âge ou temps critique, le Seigneur est mon choix."