Ce matin, Anne-Cécile Mailfert, Présidente de la Fondation des Femmes, nous parle d'une histoire vraie, d'un rendez-vous manqué en provenance d'Afghanistan

Chère Aisha,



On avait rendez-vous, mais tu ne seras pas là. On n’était pas loin d’y arriver, mais ça ne se fera pas. Pourtant tu as réussi ta part du contrat : à l’heure dite, tu étais devant la porte Abbey Gate de l’aéroport de Kaboul.



Après ton appel à l'aide sur instagram, c'est sur twitter qu'on a commencé à échanger. La sororité mondiale s'est mobilisé pour lister les féministes en grand danger. Depuis la France, en quelques jours, Anaïs Leleux, féministe française, et Reza réfugié afghan, avaient réussi à exfiltrer soixante femmes au milieu du chaos. A nouveau, sur place, quatre mini vans loués à la hâte étaient prêts à t'emmener avec d'autres à l'aéroport pour un dernier convoi, une dernière chance.

Mais tu as laissé partir les vans. S'envoler seule, c'était laisser ton père de côté. Les talibans il connaît. Il y a 30 ans, ils l'ont torturé. Toi tu en as 22, presque autant que l’Afghanistan sans les talibans et tu hurles tes envies d’égalité sur les réseaux sociaux. Mais tu as publié un dernier article cette semaine et te voilà à nouveau menacée de mort, quelques jours après avoir été rouée de coups. Ils reviendront, ils te l'ont dit.

Alors prise d'un sursaut de vie, tu changes d’avis

Tu veux saisir cette chance tendue par la France. Tu cours dans les rues, tu déjoues les pièges, tu voles au-dessus des barrages. Arrivée seule, cachée sous une Burkha, le portable dans la main, tu attends le feu vert. Une fois le convoi rassemblé devant la porte, vous y étiez presque... Arrive alors un SMS : attentat imminent, évacuation urgente, exfiltration annulée. Dans le ciel, tu as vu l'avion s'envoler.

Pendant ce temps, ici, les politiques s'inquiétaient de voir arriver des immigrés, et les polémistes s'en prenaient aux féministes depuis leur canapés.

Lorsque tout s'effondre, devant de si grands dangers, l'hospitalité ne devrait pas être négociée, l'humanité ne devrait pas être quémandée. Ces jours ci, je vais rencontrer une poignée de celles qui se sont échappées. Mais ton absence, votre absence à toutes les autres, nous crie déjà qu'on ne peut pas s'arrêter là, se satisfaire de ça.

Votre accueil, c'est notre devoir.

Demain les médias détourneront le regard, happés par une nouvelle guerre ou une nouvelle urgence. Les dirigeants du monde seront enfin ravis qu'on cesse de souligner chaque jour la honte de leur échec.

Tu le sais mieux que moi, en géopolitique, les droits des femmes sont invoqués lorsqu'on manque d'arguments. Les droits des femmes sont oubliés lorsque change l'air du vent.

Mais je sais ton nom, ton histoire, ton courage. Et maintenant, Aisha, nous sommes des millions. Alors je te fais une promesse : nous on ne vous oubliera pas ; un jour on se rencontrera.