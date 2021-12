Ce matin, lettre à une féministe orpheline...

"Chère Ama,

Notre monde te paraît plus hostile depuis que tu l’as appris : bell hook est morte mercredi à 69 ans dans le Kentucky. Intellectuelle issue d’un milieu très modeste, c'était en minuscule que son nom de plume s'écrivait parce que ce qui comptait c'était « la substance des livres, pas ce qu’elle était ».

bell hooks devient incontournable aux Etats-Unis dès la publication en 1981 de son premier essai « Ne suis-je pas une femme ».

Toi, tu la découvres en 2017, quand son livre est enfin traduit en France. En reprenant la question mythique “Aint I a Woman?”, de Sojourner Truth, militante féministe et anti-esclavagiste, elle s’inscrit dans une filiation et interroge les combats d’une génération, celle des années 60-70 aux Etats-Unis. D’une plume juste et claire, elle interpelle les féministes qu’elle juge trop sourdes à la condition des femmes Noires. Elle s’adresse aux militants des droits civiques qu’elle trouve trop aveugles aux sujets des droits des femmes.

Son travail sur les employées de maison met en lumière celles qui n’avaient le droit ni à une vie de famille, ni à une sécurité physique pendant que d’autres femmes se battaient pour l’avortement ou les droits civiques.

Elle devient ainsi précurseur de l’intersectionnalité, ce terme qui a fait couler beaucoup d’encre indignée, mais qui ne fait que rappeler une simple réalité : les oppressions de genre, de race ou de classe sont interconnectées.

Lire ce livre t’a permis de comprendre que parler de soi c'était parler des autres et que parler en pensant aux autres était aussi un moyen de parler pour soi. Alors ce livre tu l’as beaucoup prêté, et tu l’as souvent retrouvé. Car on aurait tort de penser que seules les féministes noires peuvent l’apprécier.

La pensée de bell hooks est universelle, et nous apprend à démultiplier les points de vue, pour regarder le monde tel qu'il est, et espérer le changer. “Tout le monde peut-être féministe” affirmait-elle dans un autre de ses classiques. Elle travaille aussi la question des masculinités et met au cœur de sa réflexion politique ce sujet trop souvent ignoré : l’amour. L’amour pour se libérer, l’amour pour s’émanciper, l’amour pour avancer. Prolixe, elle écrit des poèmes et des contes pour enfants qui font la richesse d’un esprit plus grand. Toi, tu aime ses fulgurances et ses nuances, son engagement sans complaisance, sa radicalité sans virulence.

Chère Ama, je comprends ton cafard : pour toi bell hooks plus que ses idées, c’était aussi un espoir pour toutes ces voix de femmes noires, sans reconnaissance ou si longtemps condamnées au silence. Mais en disparaissant, c’est un héritage qu’elle laisse, pas un testament. De Nadia Yala Kisukidi, à Maboula Soumahoro, de Ken bugul à Leonora Milano, de Marie N’Diaye à Maryse Condé, ici d’autres femmes noires brillantes, puissantes, pensent, écrivent, bouleversent nos certitudes, gagnent le prix Nobel ou le Goncourt. Et même, qui sait, gouverneront la France un jour ?