Après une lettre au président-candidat la semaine dernière, voici une lettre à la candidate du Rassemblement National.

"Madame Le Pen,

Madame le candidat puisque vous vous refusez l’écriture épicène,

Cette semaine un chiffre m’a tout particulièrement interpellé. Selon un récent sondage ifop 49% des Français vous qualifient de « féministe ».

En voyant ce chiffre, j’ai d’abord eu envie de vous tirer un coup de chapeau, votre stratégie de banalisation a bien dissimulé vos oripeaux. Et après tout, une femme « Président » de la République, « chef » de famille monoparentale, qui a dépassé son père, cela ne devrait-il pas réjouir la féministe que je suis ?

Alors j’ai regardé de plus près vos alliés vos propos et un peu votre projet, non pas pour le banaliser mais au contraire pour mieux le considérer. Et résultat, je comprends pourquoi certains ont pu se fourvoyer depuis 2022, vous vous dites féministe.

Vous ne parlez plus d’“avortements de conforts”, vous revenez sur votre volonté de “dérembourser l’IVG”. Et vous revenez enfin, sur votre souhait d’annuler le mariage pour tous.

Pourtant vous avez quelques constances : vos propositions anti-immigrés taisent le fait que la majorité de ceux qui franchissent les frontières de la France sont des femmes qui, bien souvent, fuient des violences.

Vous souhaitez interdire le voile, mais qu’elles soient couvertes ou à poil, ce sont d’abord les musulmanes que vous mettez à mal. Dans votre programme, les quelques femmes qui méritent votre attention sont celles qui ont des enfants et restent à la maison.

Vous dites défendre les femmes, mais en organisant ce tri, c’est bien du sexisme dont vous faites le lit.

Pourtant le féminisme n’est pas un corporatisme, il ne se complait d’aucun racisme.

Et si pour démêler le vrai du flou on regardait autour de vous ? Qui sont ceux dont vous vous inspirez ? Viktor Orban, l’ultra conservateur Vladimir Poutine, le dictateur, Trump ou Bolsonaro les gros machos ;

Qui sont ceux qui vous ont financé ? Konstantin Malofeev, l'oligarque russe bienfaiteur en Europe de ceux pour qui revenir sur l’avortement est un rêve ;

Qui sont ceux avec qui vous pensez gouverner ? Jean-Paul Garraud connu pour son combat anti-IVG serait votre garde des sceaux

Et enfin, qu'ont fait vos députés des mandats qu’ils avaient? Vos eurodéputé.e.s ont voté contre la convention d’Istanbul, le traité international sur les violences faites aux Femmes, contre la loi visant à diminuer l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, contre la proposition de loi intitulée Me Too et harcèlement.

En France vous avez voté contre la PMA, et le reste du temps, vous n’étiez pas là, que ce soit pour la loi sur l'endométriose, ou les violences faites aux femmes….

Quelques soient vos mots doux, vos actes et vos alliances parlent pour vous. A chaque fois vous votez contre nous.

Madame Le Pen, non, vous n’êtes pas féministe

D’ailleurs les vrais misogynes ne s’y trompent pas : Zemmour vous donnera sa voix. Le féminisme c’est penser que les femmes et les hommes naissent libres et égaux, qu’il n’y a pas de nature qui nous prédestine à vivre à genoux. C'est aussi savoir qu’il n’y aura pas égalité tant qu’il y aura un groupes humain discriminé.