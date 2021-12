2022 sans violence faite aux femmes, sans insulte sexiste, avec des moyens alloués à la punition des hommes violents, avec de la place pour les femmes à la tête des grandes entreprises... Les bonnes nouvelles imaginées par Anne-Cécile Mailfert.

On peut rêver une année 2022 sans féminicide, violence envers les femmes, sans insulte sexiste, et avec plus de pouvoir donné aux femmes © Getty / COROIMAGE

"Chers amis,

Il est 7h20, je vous réveille avec de bonnes nouvelles. Pour la première fois, l’année écoulée s’est achevée sans féminicides.

Les experts se précipitent sur les plateaux et se demandent comment la société a pu s’accommoder de ces assassinats durant tant d’années.

Le Procureur général rend son rapport annuel. Il se flatte que les plaintes pour viols soient toutes traitées dans les délais et que les coupables soient condamnés plutôt que dédouanés. Il y a toujours des plaintes mais force est de constater qu’elles sont rares : les hommes auraient arrêté de violer.

La violence recule jusque dans les cours d’écoles

Les insultes de fillette ou de tapette appartiennent au passé.

La Ministre des droits des femmes rend son tablier, annule le 8 mars et s’interroge sur le devenir des Maisons des Femmes : les hommes ont arrêté de frapper.

Résultat on débat sur ce qu’on pourrait faire de tout l’argent public économisé.

Lucie Peytavin l’a calculé : ce sont 80 milliards d’euros par an qui ne sont plus mobilisés par la société, la sécu, la police, les prisons, et les tribunaux, pour arrêter les agresseurs, pour répondre aux souffrances des victimes, ou aux pertes de productivité et destructions de bien engendrés par la virilité.

En entreprise, on se réjouit aussi des excellents résultats de la mixité

L’échelle des salaires devient presque ennuyeuse vu qu’elle affiche une parfaite égalité. Résultat, la précarité des femmes recule, la pauvreté des familles monoparentale aussi et comme l’avait prévu MacKinsey en 2015, le PIB mondial explose de 26%.

Au mois d’octobre dernier on a même recruté une vingtième patronne au CAC 40. Il y a désormais autant de femmes que d’hommes. Tu te souviens qu’en 2021 il y en avait zéro ? On a du mal à y croire mais à l’époque, pour être patron il fallait en avoir dans le pantalon.

Par contre, l’industrie des somnifères, du prozac et du xanax se porte mal

Moins surchargées, les femmes se sentent plus heureuses et n’ont plus besoin de compenser : les hommes se sont mis à passer le balais. Nouvelle catastrophique pour la pharmaceutique, le Viagra affiche lui aussi ses résultats les plus bas. Sans abrutissement au porno, sans culte de la performance, les hommes ont trouvé le chemin de la jouissance. Résultat, la sexualité des Français n’a jamais été aussi épanouie. Fini la prostitution, notre peuple est enfin à la hauteur de sa réputation et fait de l’orgasme un programme à répétitions.

Driiing... Mon portable s'excite, mais qu’est ce qui se passe ?

C’est Juliette, la programmatrice en panique : Anne-Cécile où es tu, t’es encore dans ton lit ? mais merde, tu viens de nous planter ! Oups, j’avais oublié mon réveil, j’étais juste en train de rêver. L’année finit mal. Mais elle peut bien commencer, serait-ce si compliqué ? Pourquoi ne pas se lancer, après tout, 2022 rime avec heureux."