Le plus énigmatique des "Magnificent five", les 5 brillants étudiants de Cambridge qui, dans les années 1930, et par conviction, s’engagèrent secrètement au service de l’Union soviétique.

Kim Philby en 1955 © Getty / Bettmann

Membre de l’Establishment, grand séducteur, le très distingué Kim Philby accédera aux plus hautes fonctions de l’Intelligence Service britannique avant d’être découvert. Un jour d’orage à Beyrouth en 1963, il disparaît et réussit à s’enfuir en Union soviétique.

