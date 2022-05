Depuis plus de 30 ans, l'avocat messin Ralph Blindauer s'est voué à la défense des salariés menacés de perdre leurs emplois dans toute la France. Une vocation qui l'a conduit à investir dans un camping-car pour aller de tribunal en tribunal.

Pour rencontrer Ralph Blindauer, il faut d'abord arriver à l'attraper ! Car c'est peu dire qu'il a la bougeotte et que son emploi du temps est fait de voyages incessants. Pour notre part, c'est à Lyon que nous avons réussi à le croiser. Ce jour-là, il défend devant le tribunal de commerce les salariés de Scopelec, un sous-traitant lâché par Orange et placé en procédure de sauvegarde.

Des centaines d'emplois sont potentiellement menacés, nous explique-t-il, avant de retrouver les quelques salariés présents devant le tribunal. Il leur rend compte de l'audience, où leur entreprise attaquait Orange pour "rupture brutale du contrat" (Scopelec a été débouté depuis), lui plaidait au nom du CSE. Il leur tient un discours à la fois réaliste et mobilisateur.

Si on gagne là, tant mieux mais c'est un premier pas. On n'aura pas tout gagné, hein ! Si on ne gagne pas, il va falloir mettre un gros paquet sur la mobilisation. Il faut vraiment que les salariés soient sur le pont, là !

De Lyon à Angoulème, de Châlons-sur-Saône à Tourcoing, l'ex-avocat des Conti, spécialisé dans le droit du travail, va partout où des salariés l'appellent à la rescousse. Depuis la crise du COVID, pour accomplir ce tour de France permanent des conflits et des tribunaux, il a décidé d'acheter un camping-car dans lequel il voyage avec sa femme, Sandrine, qui l'assiste dans son travail.

Nous l'accompagnons sur le parking où il a garé son véhicule, à quelques centaines de mètres du tribunal de Lyon. "Voilà l'engin !" s'exclame-t-il en nous le désignant. "Faut voir si j'ai pas un PV. J'avais mis jusqu'à 14h40". Dans la cabine, il y a même un mégaphone mais ce matin-là ce n'était pas indispensable car les salariés n'étaient pas en très grand nombre. "De toute façon, je me suis aperçu que les piles étaient à plat…" s'amuse-t-il avant de proposer un "schnell café", comme on dit en Lorraine.

Ralph Blindauer et sa compagne font près de 60.000 kilomètres par an dans ce camping-car qui est devenu leur cabinet ambulant.

C'est notre bureau, notre habitation, tout ça à la fois, oui ! Quand il faut faire une visioconférence, on sort l'ordinateur, quand il faut travailler les dossiers, tout est dans l'ordinateur aussi et quand il faut dicter quelque chose à notre assistante à Metz, il y a le smartphone. C'est une forme de télétravail.

Qu'il gagne ou qu'il perde, Ralph Blindauer ne lâche jamais son but : défendre les salariés, surtout face à ceux qu'il considère comme des patrons voyous.

Depuis 35 ans qu'il plaide ainsi, il a acquis une solide réputation d'empêcheur de licencier en rond. C'est pour lui comme une seconde nature.

C'est presque congénital pour moi et ma compagne. On a cette fibre tous les deux. Mon père était délégué syndical central dans la sidérurgie lorraine, à l'usine d'Hagondange, il était élu communiste à la municipalité. J'ai un frère qui a été longtemps secrétaire du plus important syndicat de l'Union départementale CGT de Strasbourg, donc on a ça dans la peau, quoi !