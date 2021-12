Quand de simples citoyens deviennent promoteurs immobiliers pour bâtir leur propre habitat partagé. C'est à Besançon que nous avons rencontré quelques uns des participants à ce projet original.

Cet habitat participatif sera baptisé "Habiter près du platane", comme l'arbre qui trône devant le bâtiment en voie d'achèvement. Car tout est parti du jardin. Un jardin partagé, bien sûr, initié il y a 9 ans par le Café associatif des Pratiques, quartier des Chaprais à Besançon. Quand les participants à ce jardin ont appris que le terrain attenant allait être cédé à un promoteur immobilier, leur sang n'a fait qu'un tour.

On a tout de suite imaginé du béton et des grilles autour du jardin. On s'est dit : pourquoi ce ne serait pas nous qui achèterions le terrain et qui bâtirions ? Dans l'idée, aussi, d'ouvrir notre projet sur le quartier.